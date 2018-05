Trumps Iran-Ausstieg verunsichert österreichische Firmen

Die heimischen Firmen, die im Iran tätig sind, zeigen sich nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomdeal und der Ankündigung neuer Sanktionen durch Washington abwartend. Das hat eine Blitzumfrage der Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer ergeben, wie diese am Mittwoch mitteilte. Klar sei, dass die Unsicherheit für im Iran tätige Firmen durch den angekündigten Ausstieg aus dem Iran-Deal zunimmt.

Rund 50 Austro-Unternehmen haben Niederlassungen im islamischen Staat mit 80 Millionen Einwohnern. Jetzt sei es wichtig, die Details und deren Auswirkungen zu analysieren und abzuwarten, wie die anderen Vertragsparteien reagieren werden, so der Außenwirtschaftschef der Wirtschaftskammer (WKÖ), Michael Otter. "Die Überlegungen der Unternehmen reichen vom sofortigen Stopp der Iran-Aktivitäten bis hin zu einem möglichst langen Aktiv-Sein im Rahmen des neuen Sanktionskorsetts", berichtet Otter.

"Nach der Lockerung der Sanktionen hat sich eine nicht so schnelle Entwicklung ergeben, wie diese manche prognostiziert oder erhofft hatten", sagte der Nahost-Zuständige Außenwirtschafter der WKÖ, Rudolf Thaler, erst gestern im Gespräch mit der APA.

Atomdeal: Die Reaktionen auf den US-Ausstieg

Bei europäischen wie österreichischen Unternehmen herrschte bereits vor der Entscheidung des US-Präsidenten Unsicherheit, inwieweit sie mit Blick auf ihr US-Engagement gegen aktuelle wie eventuell zukünftige Sanktionen verstoßen, so die WKÖ. Auch nach Lockerung der Sanktionen agierten Unternehmen vorsichtig und bearbeiteten den Markt teilweise "low profile": So wurden beispielsweise Messen nur besucht und Projekte nacheinander abgearbeitet. Keinesfalls möchten am amerikanischen Markt tätige Unternehmen ihr größeres US-Geschäft gefährden.

Grundsätzlich sei der Iran ein wichtiger Markt für Österreich, betonte Thaler. Zuletzt stiegen sowohl die gegenseitigen Exporte und Importe. Die heimischen Ausfuhren stiegen von 2016 auf 2017 um gut 9 Prozent auf 301 Millionen Euro, die Einfuhren stiegen um 18 Prozent auf 119 Millionen Euro. Österreich führte vor allem Maschinen und Fahrzeuge aus (111 Millionen Euro). Dahinter folgten chemisch/medizinisch/pharmazeutische Produkte (97 Millionen Euro). "Ein Status Quo, d.h. das neuerliche Erreichen der 300-Millionen-Euro-Exportmarke, wäre unter der neuen Konstellation für 2019 ein rot-weiß-roter Erfolg", so die WKÖ heute.

Oberbank analysiert Lage

Die Oberbank hatte im September des Vorjahres als erste europäische Bank ein Rahmenkreditabkommen mit dem Iran unterzeichnet. Dieses ermöglicht von der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) gedeckte Finanzierungen mit Laufzeiten von mehr als zwei Jahren. Vergeben wurde aber bisher kein einziger Kredit, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage. Demnach analysiert die Bank vorerst nur die Situation.

"Wir haben ohnehin noch keine Finanzierungen vergeben, weil die rechtliche Lage so unsicher war", sagte Oberbank-Sprecher Frank Helmkamp. Daher werde man auch die Lage nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen einmal abwarten. Bis eine endgültige Lösung feststehe und offiziell festgelegt werde, was das bedeute, könne es sicher zwei Wochen dauern. Dann werde die Bank ihre Lage analysieren. Die Begleitung von Transaktionen mit US-Bezug hatte die Bank aber ohnehin abgelehnt, da die US-Rechtslage besonders komplex sei.

Die eineinhalb Jahre lang verhandelte Rahmenvereinbarung legt kein bestimmtes Volumen fest, die Höhe der Finanzierungen orientiert sich am Bedarf der österreichischen Exporteure. Damit soll Geld für bereits anstehende Projekte in den Bereichen Infrastruktur - Bahnbau, Wasserkraft, Photovoltaik - und Gesundheitswesen sowie Anlagenbau zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Iran fließen, hieß es bei der Unterzeichnung im Vorjahr.

Sorgen auch in Deutschland

Die deutsche Automobilindustrie fordert die EU-Kommission auf, sich für die Handelsbeziehungen mit dem Iran einzusetzen. Durch die US-Entscheidung sei eine neue Lage entstanden. "Nun ist die EU aufgefordert, eine klare Position zu beziehen, die neben außen- und sicherheitspolitischen Aspekten auch die Wirtschaftspolitik berücksichtigt", sagt ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Derzeit sind etwa 120 deutsche Firmen mit eigenem Personal im Iran tätig, darunter auch Großkonzerne wie Siemens. Etwa 10.000 deutsche Unternehmen treiben Handel mit dem Iran, der größte Teil davon mit eigenen Vertretern oder Distributoren. Die deutschen Warenexporte in den Iran sind 2017 überdurchschnittlich stark gestiegen, allerdings auf niedrigem Niveau. Sie erhöhten sich im vergangenen Jahr um rund 400 Millionen Euro auf rund drei Milliarden Euro. Das entspricht gerade einmal gut 0,2 Prozent der deutschen Gesamtexporte. Noch Mitte des vergangenen Jahrzehnts lieferte die deutsche Wirtschaft Waren für rund fünf Milliarden Euro in den Iran. Deutschland zählt zu den wichtigsten europäischen Handelspartnern Irans. Gefragt sind dort vor allem Maschinen, Lebensmittel und pharmazeutische Produkte.

Gebremst werden die Wirtschaftsbeziehungen durch die nach wie vor schwierige Finanzierung. Große Banken waren schon vor der Aufkündigung des Atomabkommens durch Trump nicht bereit, das Iran-Geschäft anzufassen - vor allem aus Sorge vor möglichen US-Strafen. Den Handelskammern zufolge gibt es viele Projektanfragen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien, die im Iran derzeit stark gefördert werden, aber an der fehlenden Finanzierung scheitern. Zur Zeit der internationalen Sanktionen gegen den Iran litten die dortigen Banken unter der schwachen Konjunktur und der Einmischung der Regierung in die Kreditvergabe, weshalb Fremdfinanzierung oft notwendig ist.

