China: Die Öffnung für Banken kommt zu spät

Peking. Ausländische Finanzkonzerne hatten es bislang schwer in China. Auch wenn in den vergangenen 20 Jahren kein Land so sehr von der Globalisierung profitiert hat wie die Volksrepublik mit ihrer gigantischen Exportwirtschaft: Wenn es um den eigenen Kapitalmarkt ging, blieb die Tür für Investoren aus dem Ausland verschlossen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2018)