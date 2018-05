Milchexperte übernimmt Chefsessel in Landwirtschaftskammer

Mit Josef Moosbrugger zieht ein Milchbauer und ausgewiesener Experte für die Milchwirtschaft als neuer Präsident in die Landwirtschaftskammer (LKÖ) ein. Der Vorarlberger ÖVP-Bauernbund-Chef wird Ende Juni 52 Jahre alt, ist verheiratet und dreifacher Familienvater. Er war seit 1999 Präsident der Landwirtschaftskammer im westlichsten Bundesland.

Moosbrugger ist nicht nur Vorsitzender des Ausschusses für Milchwirtschaft in der LKÖ sondern auch Obmann des Vorarlberger Waldbesitzerverbandes. Seine Stadtrat-Funktion in seiner Heimatgemeinde Dornbirn und andere Aufgaben werde er abgeben, wenn er das bundesweite Kammer-Präsidentenamt übernimmt, kündigte Moosbrugger zuletzt an. "Meine Politik ist geleitet von einer wettbewerbsfähigen, vielseitigen und flächendeckenden bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft", skizzierte Moosbrugger seine Agenda.

Der Absolvent der dreijährigen landwirtschaftlichen Fachschule Hohenems ist konventioneller Milchbauer, der am Umweltprogramm ÖPUL teilnimmt. Er hat Kühe, Jungvieh, Grünland, Acker- und Sonderkulturen. Kenner Moosbruggers sagen, er ist Landwirt mit Leib und Seele. Zu ihm als Milchbauer passt, dass er besonders gerne Milchschokolade nascht.

(APA)