Kann die Fußball-WM für Russlands Wirtschaft Wunder wirken?

Es nimmt sich nicht wenig pikant aus, dass Russland beim Weltmeisterschafts-Eröffnungsspiel in genau einem Monat in Moskau just auf die Elf von Saudiarabien trifft. Damit stehen nämlich nicht nur die zwei – abgesehen von den USA – führenden Ölförderer der Welt einander gegenüber. Nach jahrzehntelanger Konkurrenz auf dem Markt sind die beiden Staaten seit Kurzem auch enge Verbündete. Schließlich haben sie es in einer historisch neuen Allianz in den vergangenen eineinhalb Jahren geschafft, den zuvor drastisch gefallenen Ölpreis durch koordinierte Förderbegrenzungen wieder zu treiben. Ein ungeahnter Erfolg, wie man heute sieht.

Was das an Milliarden von Zusatzeinnahmen bringt (das Finanzministerium veranschlagt nun um 11,4 Prozent mehr Zuflüsse ins Budget), ist im Ölstaat Russland leicht berechenbar. Ganz im Gegensatz zur wirtschaftlichen Auswirkung der Fußball-WM selbst. Umgerechnet gut 16 Milliarden Euro (1,2 Billionen Rubel) hat das Land in die Vorbereitung gesteckt. Hat vor dem Hintergrund einer zweijährigen wirtschaftlichen Rezession Stadien in den elf Austragungsorten aus dem Boden gestampft bzw. modernisiert und die Infrastruktur zwischen den weit voneinander entfernten Städten verbessert.

Große Regionale Unterschiede

Aber was außer einem internationalen Prestigegewinn bringen die Investitionen? Wie sieht es mit der Nachnutzung aus? Und werden angesichts der außenpolitischen Verwerfungen überhaupt ausreichend Fans respektive Touristen kommen?

In einem ersten und vorläufigen Resümee hält das Beratungsunternehmen McKinsey fest, dass die Vorbereitungsarbeiten Russland in den Jahren 2013 bis 2018 zusätzlich einen Prozent Wirtschaftswachstum gebracht hätten. Regional sei das natürlich sehr unterschiedlich. Für manche Gegenden hätten sich die Arbeiten als wahrer Segen erwiesen. So hätten einzelne Regionen wie etwa die von der EU umschlossene Exklave Kaliningrad (Königsberg) in den vergangenen fünf Jahren über 15 Prozent Zuwachs bei der regionalen Wirtschaftsleistung verzeichnet. Darüber berichtete kürzlich die Wirtschaftszeitung „Wedomosti“ mit Verweis auf die Studie.

Zum Hintergrund: Das russische BIP-Wachstum hat sich seit 2012 drastisch verlangsamt, ehe 2015 und 2016 infolge des Ölpreisverfalls und der westlichen Sanktionen überhaupt eine Rezession eintrat. Seit dem Vorjahr wächst die Wirtschaft wieder, wobei das Wachstum 2017 auf 1,5 Prozent beschränkt blieb.

Was nun die Nutzung der für die WM gebauten Infrastruktur und einen zusätzlichen Touristenzustrom betrifft, so könnten diese beiden Faktoren laut McKinsey im Laufe der nächsten fünf Jahre jährlich weitere 80 bis 110 Milliarden Rubel (1,1 bis 1,5 Milliarden Euro) an Investitionen nach sich ziehen und weitere 120 bis 180 Milliarden Rubel (1,6 bis 2,4 Milliarden Euro) zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Bis zu zwei Millionen Touristen

Die Berechnung fußt naturgemäß weitgehend auf den Erwartungen, dass Russland nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Jahren danach ein größerer Touristenzustrom bevorsteht. Und dass dadurch die teils rückständige, touristische Infrastruktur entsprechend aufgepäppelt wird.

Ob die Kalkulation gerechtfertigt ist, bleibt offen. McKinsey selbst bringt unterschiedliche Beispiele aus der bisherigen WM-Geschichte, wie sich der Touristenzustrom nach der jeweiligen Fußball-WM entwickelt hat. In Deutschland, Brasilien und Südafrika hätte er in den jeweils folgenden fünf Jahren tatsächlich zugenommen. Nach den Winterspielen in Turin hingegen sei in Italien das Gegenteil der Fall gewesen. Und beim Inlandstourismus habe sich gezeigt, dass er etwa in Südafrika nach der WM-2010 abgenommen habe, während er in Russland nach den Olympischen Winterspielen 2014 Richtung Sotschi zugenommen habe.

Zumindest für die Zeit der WM in diesem Jahr wird mit 1,5 bis zwei Millionen ausländischer Fans und Touristen gerechnet, wie die obersten Tourismusverantwortlichen von Russland und Moskau bereits im Februar kundgetan haben. Inzwischen hat sich freilich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen weiter zugespitzt, nachdem die USA am 6. April rigorose Sanktionen gegen einige Tycoons und ihre Großkonzerne verhängt hatten.

Das verschärft die wirtschaftliche Isolation des Landes nur noch weiter. Allmählich tritt im Land selbst die Erkenntnis darüber ins Bewusstsein. So geben inzwischen 56 Prozent an, dass sich Russland in der internationalen Isolation befindet, wie das Meinungsforschungsinstitut Levada-Center soeben eruierte: Ein neuer Höchstwert. Immerhin sind nun 37 Prozent (um zwölf Prozentpunkte mehr als bisher) darüber besorgt. Gleichzeitig aber ging der Anteil jener, die denken, Russland sollte seine Verbindung zum Westen stärken, von 66 auf 54 Prozent zurück.

Genau in diesen Tendenzen sieht Natalja Orlova, Chefökonomin der Alfa-Bank, das Problem für die Zukunft, weshalb sie den wirtschaftlichen Effekt der Fußball-WM auch anzweifelt. Wenn die allgemeine Wirtschaftspolitik nicht eine zunehmende Öffnung der Volkswirtschaft verfolge, sei auch die Nachnutzung der extra gebauten Infrastruktur beschränkt, sagte Orlova zu „Wedomosti“ und belegt dies mit dem Rückgang des Tourismus in den vergangenen vier Jahren seit der Annexion der Krim.

Auch für Wladimir Tichomirov, Chefökonom der Investitionsbank BKS, ist nicht ausgemacht, dass der Tourismus angesichts dieser Verhältnisse eine zusätzliche Stütze für die Wirtschaft werden kann. Immerhin zeichne sich nicht ab, dass die Investitionen zurückgehen, weil sie sich alle Jahre über auf einem ähnlichen Niveau gehalten hätten. Und das werde seines Erachtens Russland vor dem Schicksal mancher Austragungsländer eine Fußball-Weltmeisterschaft davor bewahren, nach den Spielen einen Rückgang in der Wirtschaftsleistung zu erleiden.