EU und Gazprom vor Einigung im jahrelangen Gasstreit

Die EU-Kommission und der russische Monopolist Gazprom dürften Insidern zufolge in den kommenden Tagen eine Einigung im jahrelangen Streit über Gas-Lieferungen bekanntgeben. Drei mit dem Vorgang vertraute Personen stellten am Montag eine Ankündigung noch in dieser oder der kommenden Woche in Aussicht. Die Kommission nahm dazu nicht Stellung. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang April gemeldet, eine Einigung stehe bevor. Mit einer Beilegung könnte Gazprom eine Strafe von bis zu zehn Prozent des Umsatzes abwenden.

Die EU-Kommission untersucht die Geschäfte von Gazprom seit 2011 und wirft dem Konzern vor, Wettbewerber zu behindern und in Osteuropa überhöhte Preise zu verlangen. Um die Bedenken zu zerstreuen, schlug Gazprom voriges Jahr Änderungen in der Preispolitik vor. Künftig sollen sich die Entgelte etwa nach den Referenzpreisen an westeuropäischen Gas-Umschlagplätzen richten. Die Brüsseler Behörde nahm danach umfangreich Markttests vor. Der Konzern liefert etwa ein Drittel des Erdgases, das in Europa verbraucht wird und ist für etwa neun Prozent des russischen Bruttoinlandsproduktes verantwortlich.

(Reuters)