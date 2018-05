Warum versetzt Italien die Märkte nicht in Panik?

Wien. Was in Italien unmittelbar bevorsteht, hätte vor wenigen Jahren wohl das Ende des Euro bedeutet: Eines der größten Mitgliedsländer der Währungsunion, mit einem extrem hohen Schuldenstand von über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung, gerät unter die Kontrolle von rechten und linken Populisten. Sie legen ihre immens teuren Wahlversprechen zusammen und pfeifen auf alle Zusagen und Anstrengungen, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Eine Regierung aus Lega Nord und Fünf Sterne galt bis zuletzt als ein sehr unwahrscheinliches Worst Case-Szenario, das eine neue Eurokrise entfachen könnte. Aber höchst seltsam: Die Akteure auf den Finanzmärkten zucken mit den Schultern. Renditen und Risikoaufschläge steigen zwar leicht, aber alles bleibt im Rahmen des Gewohnten. Die Börse in Mailand hat seit Jänner sogar um zwölf Prozent zugelegt, das beste Ergebnis aller Handelsplätze in Europa.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2018)