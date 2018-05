„Fairtrade ist nicht der Stein der Weisen“

Wien. Jede fünfte Banane beim Diskonter ist heute Fairtrade. Mehr in der Mitte der Gesellschaft anzukommen geht schwer. Das Siegel, das vor einem Vierteljahrhundert im Weltladen-Regal belächelt wurde, setzt in Österreichs Supermärkten, Cafés und Restaurants – und noch immer ein wenig in den Weltläden – 304 Mio. Euro um.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2018)