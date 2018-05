Wie Amazon das Geld in der Wolke fand

Heute kennt sie jeder. Die Geschichte vom hochbegabten Princeton-Absolventen und Ex-Banker Jeff Bezos, der nach Seattle zog und dort, in der Stadt der Verlage und Buchhändler, an deren Untergang bastelte. Sein Gegenmodell nannte er Amazon – und seine Spielwiese war dieses neue, revolutionäre Ding namens Internet, in dem Bezos plötzlich alle Bücherregale dieser Welt bündeln konnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)