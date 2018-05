USA und China nähern sich im Handelsstreit an

Die USA und China haben sich in ihrem Handelsstreit offenbar angenähert. In einer gemeinsamen Erklärung beider Länder am Samstag in Washington hieß es, man habe Maßnahmen vereinbart, um das US-Handelsdefizit mit China zu verringern. Dazu gehöre, dass China mehr US-Produkte kaufe und Dienstleistungen beziehe.

"Das wird dabei helfen, das Wachstum und die Beschäftigung in den USA zu unterstützen", hieß es.

Handelsdefizit ärgert Trump

US-Präsident Donald Trump sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft. Trump hat daher mit zusätzlichen Abgaben auf chinesische Produkte gedroht, die in den USA verkauft werden. China hatte Gegenmaßnahmen angekündigt.

Der Streit hält die Finanzmärkte seit längerem in Atem, weil im Falle einer Nicht-Einigung ein Handelskrieg zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften nicht ausgeschlossen wird.

(APA/Reuters)