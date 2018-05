Moosbrugger: „Dieses System des Geldverteilens ist falsch“

Die Presse: Sie sind Milchbauer in Vorarlberg. Wie geht es Ihrem Berufsstand drei Jahre nach Ende der Milchquote? Jeder darf jetzt so viel produzieren, wie er will.



Josef Moosbrugger: Wir spüren, dass es auf dem Markt Verwerfungen gibt. Aber die österreichischen Bauern setzen auf Qualität statt Quantität. Wir veredeln den Rohstoff und können so bessere Preise erzielen. Da und dort braucht es noch mehr marktwirtschaftlich orientiertes Denken. Man muss wissen, wie Märkte funktionieren und seine Produktion danach richten.



Fehlt das marktwirtschaftliche Denken bei den Bauern?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2018)