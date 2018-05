Die US-Wirtschaft läuft Europa davon

New York. Auf den ersten Blick mag man glauben, dass das Wachstum in den USA mit jenem im Euroraum Hand in Hand geht. Im Jahresvergleich legte die US-Wirtschaft im ersten Quartal um 2,3 Prozent zu, jene des europäischen Währungsblocks um 2,4 Prozent. Auf den zweiten Blick zeigt sich schnell: Die Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft läuft im Sprint, während jene des Euroraums hinterherhinkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2018)