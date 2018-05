Österreicher dürfte Chef des renommierten Instituts für Weltwirtschaft werden

Der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr hat gute Chancen, nächster Präsident des renommierten Instituts für Weltwirtschaft (IFW) in Kiel zu werden. Der 41-jährige Außenhandelsökonom verhandle zwar noch, sei aber der einzige verbliebene Kandidat, berichtet die deutsche Zeitung "Die Zeit".

Er soll im kommenden Jahr die Nachfolge von Dennis Snower antreten. Felbermayr, gebürtig aus Bad Hall in Oberösterreich, war unter anderem für McKinsey und als Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Hohenheim in Stuttgart tätig. Aktuell leitet er am ifo-Institut in München die Abteilung für Außenwirtschaft. Der ehemalige ifo-Präsident Hans-Werner Sinn sagte der "Zeit": "Er ist exzellent, ich kann mir für die Leitung des IFW keinen Besseren vorstellen."