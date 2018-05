Antisemitische Airline fliegt nach Wien

Wien. In Deutschland hat sich die Regierung eingeschaltet. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) droht Kuwait Airways, die sich aus Judenhass weigert, israelische Staatsbürger mitzunehmen, mit Konsequenzen. Eine Transportverweigerung wegen Nationalität oder Religionszugehörigkeit könne er, so der Minister, nicht akzeptieren. „Eine solche Diskriminierung widerspricht unserem Grundgesetz“, sagte Scheuer vor Kurzem. Wie „Die Presse“ exklusiv erfahren hat, wird Kuwait Airways ab Juni nicht nur nach Frankfurt, sondern auch nach Wien fliegen. Auch München steht auf dem Programm. Alle "Details" dazu lesen Sie in diesem Artikel.