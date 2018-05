Konjunktur beflügelt nicht alle Branchen

Wien. Die österreichische Wirtschaft floriert nach wie vor. Doch nicht alle Branchen profitieren gleichermaßen von der guten Konjunkturlage. Während Industrie und Bau in den ersten Monaten 2018 weiter in einer Aufschwungsphase seien, sei das Klima im Einzelhandel trotz guter Rahmenbedingungen trüb, schreiben die Ökonomen der Bank Austria in einem Branchenüberblick.

Das Umsatzwachstum im Einzelhandel von real 1,2 Prozent im ersten Quartal 2018 stamme überwiegend vom Lebensmittelhandel. „Hingegen haben die guten Rahmenbedingungen die Unternehmen im Nichtnahrungsmittelhandel noch nicht erreicht“, schrieben die Autoren am Dienstag. Sie erwarten aber, dass der gesamte Sektor im weiteren Jahresverlauf von der sehr guten Konsumentenstimmung profitieren und in Summe das schwache Umsatzwachstum des Vorjahres von 0,6 Prozent real übertreffen wird. Laut Marktforschungsinstitut GfK werden es sogar plus drei Prozent sein und damit mehr als der EU-Schnitt von 2,1 Prozent.

Überdurchschnittlich

Im Industriesektor habe sich das überdurchschnittlich starke Produktionsplus von 4,7 Prozent im Vorjahr in den ersten zwei Monaten 2018 sogar auf über sechs Prozent beschleunigt, so die Bank Austria. Im heimischen Bau, der 2017 um 7,4 Prozent mehr umgesetzt habe, sei das Wachstumstempo auch in den ersten Monaten 2018 geblieben. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2018)