Hamburg führt Ende Mai Diesel-Fahrverbote ein

Hamburg will als erste Großstadt mit Diesel-Fahrverboten die hohe Stickoxidbelastung in den Griff bekommen. Die vom Senat bereits vor einem Jahr beschlossenen Durchfahrtsbeschränkungen für zwei Straßenabschnitte könnten in Kraft treten, teilte die Stadt Hamburg am Mittwoch mit. Das habe die Prüfung der Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts ergeben. Die Beschränkungen würden für alle Diesel-Fahrzeuge gelten, die die Abgasnorm Euro 6 (Pkw) beziehungsweise VI (Lkw) nicht erfüllen. Als Termin für das Inkrafttreten wurde der 31. Mai genannt.

Betroffen ist ein 580 Meter langer Straßenabschnitt der Max-Brauer-Allee und ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße, der nur für ältere Diesel-Lkw gesperrt werden soll. Auf der Max-Brauer-Allee soll das Durchfahrtsverbot für Pkw und Lastwagen gelten. Die Stadt hatte bereits vor einer Woche begonnen, zahlreiche Verbots- und Umleitungsschilder aufzustellen. Diese sind noch mit roten Plastikkreuzen ungültig gemacht, bis die Fahrverbote gelten. Nach einer Übergangszeit soll die Polizei mit Kontrollen beginnen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte Ende Februar exemplarisch an den Fällen Stuttgart und Düsseldorf entschieden, dass Dieselfahrverbote in Städten als letztes Mittel zur Luftreinhaltung möglich sind. Die Einführung müsse aber verhältnismäßig - das heißt vor allem mit zeitlichem Vorlauf - sein. Als erste Großstadt hatte Hamburg damals bereits angekündigt, ab April die beiden vielbefahrenen Straßen für alle Diesel bis zum Standard Euro 5 zu sperren.

Die Hansestadt hatte im Juni 2017 einen Luftreinhalteplan aufgestellt. Als eine von mehreren Maßnahmen hatte der Senat an den beiden Straßenabschnitten auch Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge beschlossen.

Baden-Württemberg prüft noch

Das Landesverkehrsministerium von Baden-Württemberg teilte mit, die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts werde noch geprüft. Danach werde ein Luftreinhalteplan aufgestellt, der im Anschluss in der Koalition beraten werden solle. Vermutlich in der Sommerpause werde ein öffentliches Anhörungsverfahren beginnen. Geplant sei, dass der Luftreinhalteplan bis zum Ende des Jahres in Kraft trete, sagte ein Ministeriumssprecher.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte vergangene Woche erklärt, das Land arbeite an alternativen Maßnahmen zu Fahrverboten. Sollten sie dennoch notwendig sein, könnten sie nach seiner Ansicht nicht vor dem 1. September 2019 eingeführt werden. Beschlossen sei in der grün-schwarzen Landesregierung aber noch nichts.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat einen drastischen Rückgang der Stickoxid-Grenzüberschreitungen in den Großstädten versprochen. Die Zahl der knapp 70 von Diesel-Fahrverboten gefährdeten Städte werde mit dem Sofortprogramm der Bundesregierung schnell auf unter zehn sinken. Mit den betroffenen Städten sei die Bundesregierung in einem intensiven Dialog.

(Reuters)