Wenn Landromantik mit Ökonomie kollidiert

Der Brexit wird zu deutlichen Kürzungen im größten EU-Ausgabenposten, den Landwirtschaftsförderungen, führen. Das gäbe die Chance zu einer umfassenden Reform dieses Fördersystems, in dem europaweit jährlich an die 58 Mrd. Euro verbrannt werden, ohne dass man die behaupteten Ziele auch nur annähernd erreichte. Ein System, das so versagt, gehört radikal umgebaut und zurechtgestutzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.05.2018)