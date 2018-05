Starbucks und sein Toilettendrama

Es ist eine dieser Fragen, über die man ewig diskutieren kann und zu der jeder was zu sagen hat: Sollen Kaffeehäuser Passanten, die nichts kaufen, ihre Toiletten benützen lassen oder nicht? Keinesfalls, dachte sich der Manager einer Filiale von Starbucks, und löste damit in den USA schon fast so etwas wie eine Staatsaffäre aus. In den Diskussionspott werden viele Themen geworfen, von Rassismus über Obdachlosigkeit bis hin zu Drogensucht ist alles dabei.