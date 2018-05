Der große Bruder sieht zu – und verdient daran

Wien. Amazon-Chef Jeff Bezos erhielt am Dienstag einen Brief. Darin forderten ihn rund 40 US-Bürgerrechtsorganisationen auf, den Verkauf eines Service einzustellen, das seit 2016 existiert und bisher den wenigsten etwas sagte. Es geht um „Rekognition“: Die Gesichtserkennungssoftware ist ein kleiner Puzzlestein in Amazons gewinnträchtigem Geschäft mit Daten und künstlicher Intelligenz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)