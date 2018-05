Kein Stress: Wie wir künftig arbeiten wollen

„Meine Generation ist konservativer, als man oft denkt“, sagt Veronika Keuschnigg und lässt noch einmal die letzten Monate Revue passieren. Angefangen hat alles mit einem Projekt. Gemeinsam mit der Wiener Unternehmensberaterin Julia Culen stellten sich die Studenten die Frage, wie sie sich ihre künftige Arbeitswelt vorstellen. Aus dem Projekt wurde eine kleine Studie. Und wenn das Ergebnis auch nur ansatzweise das widerspiegelt, was von unseren Universitäten in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt strömt, dann lässt sich das in drei Worte zusammenfassen: „Nur keinen Stress!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)