Die Sozialpartner in Opposition

Die eingefleischten Gewerkschafter dieses Landes sind derzeit in ihrem Element: Die in der Vorwoche präsentierte Reform der Sozialversicherung gibt ihnen ordentlich Stoff für Protest. Bisher waren die Gremien in den Sozialversicherungen zu 80 Prozent mit Vertretern der Arbeitnehmer besetzt, zu 20 mit Arbeitgebern. Künftig soll das Verhältnis fünfzig zu fünfzig sein. Eine sehr offensichtliche Entmachtung der Arbeitnehmervertreter, (indirekte) Streikdrohungen inklusive.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)