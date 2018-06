Chinesische Mauern: Wo asiatisches Geld in österreichischen Beton fließt

Vor vier Jahren waren sie plötzlich da. Seither wechselten prestigeträchtige Wiener Immobilien wie der Millennium Tower, das Shoppingcenter Wien Mitte oder der gläserne Bürokomplex Rivergate in rascher Abfolge ihre Eigentümer. Vordergründig griffen westliche Investmentfonds wie Morgan Stanley zu. Doch dahinter standen Millionen aus Fernost. Asiatische Investoren hatten Wien entdeckt. Aber bei Weitem nicht nur Wien. In Deutschland etwa ließ ein chinesischer Staatsfonds die großen deutschen Wohnungsgesellschaften alt aussehen, als er 2016 auf einen Schlag 16.000 Mietwohnungen in Berlin, Köln und Kiel kaufte. Auch fast jede zehnte Gewerbeimmobilie wechselte dort im Vorjahr von asiatischen Besitzern oder an asiatische Besitzer.