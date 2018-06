Reich, reicher, fett

Vor 20 Jahren hatte man beim Gedanken an Schwellenländer vor allem dieses Bild im Kopf: auf der einen Seite die zahllosen Armen, die in Baracken in Slums leben und jeden Tag ums Überleben kämpfen. Und auf der anderen ganz wenige Reiche, abgekapselt in umzäunten Siedlungen, die mit dem Rest der Gesellschaft nichts zu tun haben. Dazwischen: wenig bis gar nichts. Seither ist in den aufstrebenden Ländern um China, Indien und Brasilien eine kaufkräftige Mittelschicht entstanden, die international orientiert und westlich geprägt ist. Die Armen gibt es immer noch, aber viele von ihnen haben mittlerweile Zugang zu Essen, Bildung und Gesundheitsversorgung. So viel zu den guten Nachrichten.