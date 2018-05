HAK-Schüler ohne Jobchancen?

Ohne Praktika keine Matura – so sieht es der Lehrplan für Berufsbildende höhere und mittlere Schulen (BMHS) vor. In der HTL ist das seit vielen Jahren Standard. Seit dem Schuljahr 2014/15 sind Pflichtpraktika auch in den Handelsschulen und Handelsakademien vorgeschrieben. Doch im Gegensatz zu HTL-Schülern haben es die Jugendlichen aus den kaufmännischen Schulen sehr schwer, einen geeigneten – und bezahlten – Praktikumsplatz zu finden. Das ergab eine Umfrage unter 3000 Schülern im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) Wien.

Besonders im Argen liegt es mit der Bezahlung. Ein Viertel der befragten Handelsschüler und immerhin rund fünf Prozent der Handelsakademiker wurde für das Pflichtpraktikum nicht entlohnt. Denn manche Betriebe würden, so die Studie, die Anstellung wie ein Volontariat behandeln.