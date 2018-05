Mahrer stellt Kopf als neuen WKO-Generalsekretär vor

Der Name des neuen Wirtschaftskammer-Teams passt ganz zum "neuen Stil", den nicht nur der Bundeskanzler, sondern eben auch WKÖ-Präsident Harald Mahrer gern betont. #teamwirtschaft nannte Mahrer die neue Gruppe, die er am Mittwoch präsentierte. An der Spitze steht neben dem neuen Präsidenten nun Karl-Heinz Kopf als Generalsekretär. "Ich habe den besten Kopf für dies Aufgaben bekommen", sagte Mahrer. Der ehemalige zweite Nationalratspräsident soll im Juli seine Funktion antreten.

Kopf wird die Wirtschaftskammer koordinieren und ist für Wirtschafts- und Standortpolitik zuständig. Ebenfalls in seinen Aufgabenbereich fallen Sozialversicherungen und Sozialpartnerschaft. Für die ÖVP bleibt der 60-Jährige Nationalratsabgeordneter sowie Finanzsprecher und Vorsitzender im Finanzausschuss.

Mehr Aufmerksamkeit für Brüssel

Als Stellvertreterin wird ab September Mariana Kühnel fungieren. Sie wird sich vor allem um europapolitische und internationale Themen kümmern. Die Wirtschaftskammer wolle der Interessenvertretung in Brüssel viel mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher, sagte Mahrer bei der Vorstellung. Kühnel war zuvor die Leiterin für Vorstandsangelegenheiten bei der Erste Group. Ebenfalls Stellvertreter bleibt Herwig Höllinger. Er soll wie bisher für juristische Fragen, Personal und interne Services zuständig sein.

Diese drei - Kopf, Kühnel und Höllinger - bilden den Wirtschaftskammerteil von Mahrers "#teamwirtschaft". Die andere Hälfte besteht aus dem Wirtschaftsbund-Generalsekretär Rene Tritscher und seiner Stellvertreterin Carmen Jeitler-Cicelli. Sechstes und letztes Mitglied ist der stellvertretende Klubobmann und ÖVP-Wirtschaftssprecher Peter Haubner.

