Google will Taxi-Markt mit selbstfahrenden Autos aufmischen

Im Silicon Valley ist der Hype um selbstfahrende Autos bereits so groß, dass Tesla-Chef Elon Musk, einen seiner autonom fahrenden Wägen auf einer Rakete ins All schießen ließ. Neben Uber und Tesla machen aber auch zwei andere Unternehmen gerade von sich reden: die Google-Schwesterfirma Waymo und der japanische Techkonzern Softbank.

Google entwickelt seit 2009 fahrerlose Autos - länger als jedes andere Unternehmen. Um den Vorsprung zu halten, kauft das Schwesterunternehmen Waymo nun 62.000 Minivans von Chrysler. Bis Ende des Jahres sollen die ersten Wägen geliefert werden. Dabei hat Waymo gerade erst 20.000 Elektroautos beim britischen Automobilhersteller Jaguar bestellt.

Waymo-Autos in Arizona

Die Google-Schwester will mit Chrysler auch darüber sprechen, Roboter-Technologie in den Autos des Herstellers einzusetzen. Das wäre Waymos erster Zuliefer-Deal in der Autobranche. In Phoenix, Arizona sind schon autonom fahrende Autos von Waymo ohne Sicherheitsfahrer auf den Straßen unterwegs. Dort will das Unternehmen nun auch einen Robotertaxi-Service starten. Eine Genehmigung für entsprechende Tests im Google-Heimatstaat Kalifornien ist beantragt. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen auch an einem autonom fahrenden Lastwagen. Selbst möchte Waymo keine Autos bauen. Ein elektrischer Zweisitzer von Google wurde eingestellt.

Softbank investiert in General Motors-Tochter

Auch der japanische Tech-Konzern Softbank steckt derzeit Geld in diesen Bereich. Das Unternehmen will in die General Motors-Tochter Cruise investieren. Cruise arbeitet seit 2013 an autonom fahrenden Autos. General Motors hat das Start-Up vor rund zwei Jahren übernommen. Die GM-Tochter will bereits nächstes Jahr sein erstes kommerzielles Robotertaxi-Angebot starten. Derzeit werden die selbstfahrenden Autos in San Francisco getestet.

Cruise soll insgesamt 2,3 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) von den Japanern bekommen. GM kündigte ebenfalls an, noch zusätzlich 1,1 Milliarden Dollar (940 Millionen Euro) in das Tochterunternehmen zu stecken. Damit ist Softbank mit beinahe einem Fünftel an Cruise beteiligt. Das Tech-Unternehmen hält bereits Anteile an Uber und dem indischen Pendant Ola.

Daimler steigt bei Taxify ein

Auch Daimler baut sein Fahrdienst-Geschäft aus. Der estnische Uber-Konkurrent Taxify sammelte in einer Finanzierungsrunde 157 Millionen Dollar (151,4 Millionen Euro) von diversen Investoren- darunter Daimler. Der Autobauer hat sich in letzter Zeit an diversen größeren und kleineren Anbietern von Mobilitätsdiensten beteiligt. Unter anderem in Saudi Arabien und den USA hat Daimler neue Gemeinschaftsunternehmen aufgebaut.