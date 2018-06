EU verklagt USA und China bei WTO

Die Europäische Union will die USA wegen der am Donnerstag in Kraft getretenen Strafzölle bei der Welthandelsorganisation (WTO) verklagen. Die Europäische Kommission wird nach den Worten ihres Chefs Jean-Claude Juncker aber nicht nur gegen die USA vorgehen, sondern auch gegen China. "Wir klagen wegen der US-Strafzölle vor der Welthandelsorganisation, wir gehen dort aber gleichzeitig auch gegen Chinas Verletzung von Urheberrechten europäischer Unternehmen vor."

Das sagte Juncker in einem Interview mit den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" (Samstagausgaben). Der EU-Kommissionschef bestritt, dass ein zeitgleicher Handelskonflikt mit den USA und China die EU überfordern würde: "Wer das glaubt, der unterschätzt Europa."

(APA)