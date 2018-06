Tesla: Maximal ein Semi-Autopilot

Unfälle mit dem Tesla-Autopiloten gehören beinahe schon zur Tagesordnung. Immer häufiger liest man die Meldung, dass wieder ein Tesla-Modell in ein parkendes Auto gefahren ist. Verantwortlich ist immer das gleiche System: Der Autopilot.

Vor wenigen Tagen erst krachte ein PKW in einen abgestellten Streifenwagen. Im März wurde bei einem Unfall mit eingeschalteten Autopiloten der Fahrzeuglenker getötet. Das System erkannte die Leitplanke zu spät und der Fahrer griff nicht ein. In diesen Situationen kann der Autopilot nicht gleich handeln.

Nicht gleich Autopilot

Denn so autonom kann der Autopilot von Tesla gar nicht reagieren. Viel mehr ist es eine Lenkhilfe mit automatischer Spurhaltung und automatischen Bremsen, die sich am vorfahrenden Auto orientiert. Bei einem plötzlichen Manöver des Vordermanns raegiert das System unter Umständen erst zu spät. Besonders bei abgestellten Fahrzeugen kann das fatal enden.

Auch bei den Warnmechanismen im Fahrzeug ist noch Luft nach oben. "Wir müssen Sicherheitssysteme entwickeln, die mehr machen, als nur das Lenkrad vibrieren zu lassen", sagt Jeremy Bennnington von Spirent Communications im Interview mit dem Blog Mashable. "Wir können es nicht verantworten, dass Autos in geparkte Einsatzfahrzeuge krachen."

Tesla warnt regelmäßig

Konsumentenschützer nannten den Autopiloten "gefährlich und irreführend". Tesla würde den Menschen nicht klar machen, dass der Autopilot nicht vollkommen verlässlich sei. Tesla warnt regelmäßig vor den mit dem Autopiloten verbundenen Gefahren. In der Bedienungsanleitung steht etwa: "Speziell in Situationen, in denen das Fahrzeug über 80 km/h fährt und das Auto vor Ihnen plötzlich Spur wechselt, kann der Autopilot abgestellte Fahrzeuge oder Objekte nicht erkennen."

Sanjoy Baruah von der technischen Universität Washington sieht im Autopiloten hingegen einen potentiellen Lebensretter für unaufmerksame Fahrer. Die Erwartungen seien, wie an beinahe alle neuen Technologien, noch zu hoch, sagte der Professor. Doch bis der Autopilot zu 100 Prozent autonom fahren kann wird er noch einige Male auf abgestellte Autos krachen müssen - außer die Lenker bleiben aufmerksam.

