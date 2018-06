Zocken im Internet boomt, Gesetz fehlt

Wien. Die Österreicher spielen gern – der Glücksspielmarkt ist im Vorjahr um vier Prozent auf 1,675 Mrd. Euro gewachsen. Besonders viel wird im Internet gezockt: Während die Bruttospielerträge (Einnahmen minus Gewinnauszahlungen) in Spielbanken, Automaten- und Wettsalons um 2,3 Prozent auf 716 Mio. Euro wuchsen, legten Onlinespiele inklusive -wetten um 11,4 Prozent auf 283 Mio. Euro zu.

Der nach österreichischem Recht einzige legale Anbieter, die Plattform win2day von Casinos Austria/Lotterien, hat freilich wenig davon. Wie aus dem jüngsten Branchenradar von Marktforscher Andreas Kreutzer hervorgeht, kassierten 65 Prozent der Einnahmen (2016: 60 Prozent) nicht in Österreich lizensierte Anbieter.

Die vom Finanzministerium schon im Februar angekündigte Gesetzesnovelle, mit der illegalen Anbietern ein Riegel vorgeschoben werden soll, gibt es aber immer noch nicht. Ein erster Entwurf sah vor, dass illegale Webseiten (über IP-Blocking) gesperrt werden können. Das Papier wurde jedoch mit der Begründung eines technischen Versehens wieder zurückgezogen. Es sollte wenige Tage später wieder hinausgehen. Bis heute ist das allerdings nicht passiert.

Juristen vermuten, dass der Entwurf wegen eines EuGH-Urteils grundlegend überarbeitet werden muss („Die Presse“ berichtete am 30. März). Das wurde vom Finanzministerium in Abrede gestellt. Der Europäische Gerichtshof, der auf einen Fall in Ungarn Bezug nimmt, stellt nämlich die Dienstleistungsfreiheit über Beschränkungen und den Schutz des Monopolisten. Die Blockade illegaler Internetseiten würde auch hierzulande die teilstaatlichen Casinos Austria stärken.

So wie auch ausländische Onlinespiele-Anbieter, die auf ihre Lizenzen aus anderen EU-Ländern wie Malta oder auch Gibraltar pochen, plädiert Kreutzer einmal mehr für eine Liberalisierung mit einem System, bei dem mehrere Onlinelizenzen vergeben werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)