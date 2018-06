Eine Wohnung von 1200 bis 3598 Euro/m2

Wien. Im statistischen Durchschnitt ist das Wohnen in Österreich relativ günstig. Nur bezahlt man den Preis selten dort, wo man tatsächlich wohnen möchte. Durchschnittlich kostete ein Quadratmeter eines Baugrunds 2017 86 Euro – plus 15 Prozent gegenüber 2016. Für ein Haus bezahlte man 1458 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche (plus acht Prozent), und eine Wohnung kostete im Schnitt 2812 Euro/m2 (plus zehn Prozent).

Die regionalen Unterschiede der Auswertung der Statistik Austria sind freilich groß. So verteuerten sich Grundstücke im Burgenland um 44 Prozent – von 45 auf 65 Euro pro Quadratmeter. In Tirol bezahlt man im Schnitt 257 Euro, in der Steiermark nur 55 Euro/m2.

Für Häuser musste man 2017 zwischen 2667 Euro pro Quadratmeter (Tirol) und 3750 Euro (Wien) bezahlen. Im Burgenland lag der Preis bei 797 Euro pro Quadratmeter.

Die Wohnungspreise verteuerten sich im Mittelwert in Niederösterreich mit 17 Prozent am stärksten auf 2250 Euro/m2Wohnfläche. Am günstigsten kauft man Wohnungen im Burgenland (1200 Euro/m2), am teuersten ist es in Wien, wo ein Quadratmeter 3598 Euro kostet (plus 5,9 Prozent). (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)