Deutschland fördert Elektro-Lkw mit bis zu 40.000 Euro

Das deutsche Verkehrsministerium will Elektro-Lkw mit jeweils bis zu 40.000 Euro fördern. Wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte, stellt es insgesamt 10 Millionen Euro jährlich bis Ende 2020 für die Förderung für den Kauf von Gas-, Brennstoffzellen-, oder batteriebetriebenen Lastwagen zur Verfügung.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, begrüßte die Förderrichtlinie, forderte aber eine Aufstockung der Mittel.

Das Ministerium will die neue Förderrichtlinie Anfang Juni im Bundesanzeiger veröffentlichen. Erste Anträge könnten demnach bereits im Juli gestellt werden.

Förderfähig sind Serien-Fahrzeuge, die über das geltende Umweltschutzniveau hinausgehen oder - falls entsprechende Normen fehlen - den Umweltschutz verbessern. Zwischen einem Gesamtgewicht von 7,5 und 12 Tonnen bekommen Käufer von Erdgas-Antrieben 8.000 Euro, von Flüssiggas und Elektro-Antrieben 12.000 Euro. Für Elektro-Lkw ab zwölf Tonnen gibt es 40.000 Euro Förderung.

Solche schweren Elektrofahrzeuge sind laut BGL auf dem Markt aber noch kaum zu kaufen. Bei Gas-Lkw könnte die Förderung die Mehrkosten von bis zu 40.000 Euro gegenüber konventionellen Dieselfahrzeugen aber immerhin mindern, hieß es.

(APA/AFP)