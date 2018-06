"Meinen Job kann nur ein Mann machen"

Dass es mit der Gleichberechtigung in den Golfstaaten nicht so weit her ist, ist kein Geheimnis. Der Boss von Qatar Airways, Akbar Al Baker, hat jetzt auch ohne Umschweife klar gemacht, was er von Frauen in Toppositionen hält - gar nichts.

Nur wenige Minuten, nachdem Al Baker zum neuen Präsidenten des Weltluftfahrtverbandes IATA gekürt worden ist, hat er gemeint, nur ein Mann könne die Herausforderungen seines Jobs meistern. Ausgelöst wurde sein von Journalisten bei einer Pressekonferenz nicht gerade mit Begeisterung aufgenommenes Statement durch die Frage, wie denn die geringe Präsenz von Frauen in der IATA, einem der weltweit größten "Boys-Clubs", erhöht werden könnte. Vor allem aber ging es um die männerdominierte Luftfahrtindustrie im Mittleren Osten.

Das sei bei Qatar Airways kein Thema, sagte Al Baker. "Natürlich muss eine Airline von einem Mann geführt werden, da das eine sehr herausfordernde Arbeit ist."

Qantas als Vorbild

Al Baker steht mit seinen Aussagen in Kontrast zu anderen Airlines, die den Frauenanteil auch in Führungspositionen heben wollen. Traditionell sind Frauen in der Luftfahrt vor allem als Flugbegleiterinnen tätig. Bei der australischen Qantas sind etwa 40 Prozent des Senior Managements Frauen, wie deren Boss Alan Joyce sagte. Die Airline-Allianz SkyTeam wiederum hat gerade Delta-Topmanagerin Kristin Colvile zur Chefin gekürt. Wie Joyce betonte, bilde Diversität nicht nur einen Wettbewerbsvorteil. "Es ist wirtschaftlich und moralisch richtig."

Beim IATA-Treffen in Sidney war die Unterrepräsentanz von Frauen in der Luftfahrtindustrie eines der wichtigen Themen. Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte: Beim einem Gruppenbild befand sich nur eine Frau unter 26 Airline-Chefs - Christine Ourmières-Widener, die die britische Regional-Airline Flybe Group leitet.

In einem Interview mit Bloomberg TV versuchte Al Baker Übrigens zurückzurudern: Er habe sich nur auf eine Position bezogen und nicht das gesamte Personal gemeint. Bei Qatar Airways seien 33 Prozent der Mitarbeiter Frauen, sagte er. Man habe auch Frauen als Pilotinnen und im Management. Auf die Frage, ob er auch einen weiblichen Boss akzeptieren würde, meinte Al Baker, er würde sich über eine Frau als Kandidatin freuen, die er als Nachfolgerin "entwickeln" könne.

Zwei Jahre Verluste

Den arabischen Fluggesellschaft Emirates und Qatar Airways setzt der anziehende Ölpreis zu. Die seltene Kombination von höheren Ölpreisen und einem stärkeren Dollar treibe die Kosten, sagte Emirates-Chef Tim Clark beim IATA-Treffen. Die Fluggesellschaft steuere mit höheren Ticket-Preisen dagegen. "Wir haben sehr starke Sommer-Buchungen zu höheren Preisen", betonte Clark. Dagegen macht Qatar Airways ein Streit des Emirats mit seinen arabischen Nachbarn zu schaffen. Weil Qatar Airways seit vergangenen Juni 18 Städte in der Region nicht mehr anfliegen darf, drohe ein zweites Jahr mit Verlusten, sagte Al Baker.

Falls die Blockade unbegrenzt andauere, könnte auch ein Zuschuss der Anteilseigner in das Unternehmen notwendig werden. Staatliche Unterstützung werde aber wegen der soliden Kapitalausstattung in absehbarer Zeit nicht gebraucht.

Qatar Airways sei aber offen für strategische Investments in andere Airlines. Zudem strebt die Fluggesellschaft trotz der hohen regulatorischen Hürden eine Lizenz für eine neue Airline in Indien an. Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain haben das Land wegen des Vorwurfs der Terrorismus-Unterstützung isoliert. Katar hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

(Bloomberg)