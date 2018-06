Post verhandelt mit Banken und Handelsketten

Wien. Die Ära der Bawag PSK geht zu Ende. Aber was wird folgen? Welche Bank wird in die Postfilialen einziehen? Aktuell verhandle man noch mit zwei Bietergruppen, sagte Post-Chef Georg Pölzl am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. In ein paar Wochen soll die Entscheidung fallen.

Wer noch im Rennen ist, wollte der Post-Chef freilich nicht verraten. Gerüchte gibt es rund um die Volksbanken, die Austrian Anadi Bank, die spanische Santander und die deutsche Commerzbank.

Mit dem neuen Bankpartner stellt sich Pölzl ein Joint Venture vor. Eine Mehrheitsbeteiligung schloss er aus. Wie bisher sollen vor allem einfache Bank- und Versicherungsdienstleistungen angeboten werden. Bis Ende 2019 muss die Post aus 73 Bawag-Filialen ausziehen. Bis zu 40 davon will das Unternehmen durch eigene Filialen ersetzen, den Rest mit Hilfe von Post-Partnern. Heuer wird die Post erstmals wieder Personal aufbauen – etwa 200 Personen. Im Endstadium seien auch die Verhandlungen mit neuen Handelspartnern, die Schließfächer in den Filialen oder davor aufstellen sollen. Auch hier hüllt sich der Post-Chef noch in Schweigen. Rewe (u. a. Billa, Merkur, Penny) ist nach eigenen Angaben nicht gemeint. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)