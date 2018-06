Prognose: Die Weltbank warnt vor neuer Krise

Wien. Die Geschichte wiederholt sich. In der Ökonomie wiederholt sie sich sogar mit erstaunlicher Regelmäßigkeit. Zehn Jahre dauert es im Schnitt, bis eine neue Finanzkrise am Horizont auftaucht. Die Ölkrise der 1970er, die Lateinamerikakrise der 1980er, die Asienschuldenkrise der 1990er und nicht zuletzt die Kernschmelze der globalen Finanzmärkte in den Nullerjahren. Seither sind wieder zehn Jahre vergangen – und die Wahrscheinlichkeit, dass es bald wieder größere Turbulenzen an den Märkten geben wird, ist hoch, warnt die Weltbank-Ökonomin Franziska Ohnsorge im Gespräch mit der „Presse“.

