Die Privatpleiten explodieren, die Schulden auch

Wien. Hans-Georg Kantner fühlte sich bestätigt, als er am Dienstag die Insolvenzzahlen für das erste Halbjahr präsentierte. Es war eingetreten, was der Insolvenzexperte des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV) im Vorjahr prophezeit hatte: Die Zahl der Privatinsolvenzen war im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 explodiert – statt 3000 Schuldnern beantragten mehr als 5500 Privatkonkurs. Und sie wurden in den sechs Monaten mit einem mehr als dreifachen Schuldenberg bei Gericht vorstellig: in Summe 1,07 Mrd. Euro.

„Dieser Rums ist zu relativieren“, sagt Kantner. „Wir haben im ersten Halbjahr einen reinen Nachholeffekt aufs erste Halbjahr 2017.“ Der Grund war die – von den Kreditschützern vehement bekämpfte – Novelle des Privatinsolvenzrechts. Mit November trat die von Rot-Schwarz verabschiedete Reform in Kraft. Viele Schuldnerberater hätten ihren Klienten empfohlen, abzuwarten, sagt Kantner. Denn ab dann griffen Erleichterungen wie der Wegfall der zehnprozentigen Mindestquote, die Schuldner bis dahin zu erfüllen hatten. Er wage zu bezweifeln, ob man den Schuldnern wirklich einen guten Dienst erwiesen hat. Die Änderungen brächten in der Praxis mehr Bürokratie und längere, mühsame Verfahren mit sich.

Wie sehr es sich um ein kurzfristiges Auf und Ab in der Statistik handelt, zeigt ein Vergleich zum „normalen“ Halbjahr 2016. Da sieht die Situation deutlich weniger dramatisch aus: Die Zahl der Privatpleiten stieg gegenüber 2016 um nur 30 Prozent. Insgesamt sinkt sie laut KSV seit 2012. Dennoch häuften auch in diesem Vergleichsszenario die Privaten 2018 doppelt so viele Schulden an. Wieso? Dafür könne der kleine Konsumschuldner nichts, sagt Kantner. Es sei die große Zahl an Ex-Unternehmern, die heuer den Schritt zum Insolvenzgericht antraten und teils Passiva in zweistelliger Millionenhöhe mitbrachten.

Firmen fahren auf Sicherheit

Die Firmeninsolvenzen stagnierten hingegen in den ersten sechs Monaten auf dem sehr niedrigen Niveau des Vorjahrs – 1535 Verfahren wurden im ersten Halbjahr eröffnet. Die Kreditschützer sehen einen der Gründe in der Risikoaversion der österreichischen Firmen. „Sobald wieder mehr investiert wird, werden auch die Insolvenzen steigen“, sagt Kantner.

Doch auch wenn es wenige Firmenpleiten gab, waren mit 10.700 Dienstnehmern fast um die Hälfte mehr betroffen als noch vor einem Jahr. Schuld waren einige Großpleiten der vergangenen Monate. Darunter prominente Namen wie Niki, Wienwert und Forstinger. Kantner geht davon aus, dass sich die Firmeninsolvenzen 2018 wie schon im Vorjahr bei etwas mehr als 5000 einpendeln werden. „Aber Großinsolvenzen lassen sich nicht planen.“ (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)