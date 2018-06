Putin lockt die Unternehmen mit sanfter Gewalt

Wien. Es passte so gar nicht zur feierlichen Stimmung, die das gestrige Delegationsgespräch mit Regierungsvertretern, der Wirtschaftskammer (WKO) und den etwa 350 Unternehmern aus Österreich und Russland anlässlich des Putin-Besuchs begleiten sollte. Aber just wenige Stunden davor hatte das russische Wirtschaftsministerium angekündigt, dass es die Wachstumsprognose für heuer möglicherweise senken müsse. Der Grund seien die US-Sanktionen von Anfang April, deren Auswirkung noch nicht eingerechnet sei. Statt der bisher prognostizierten 2,1 Prozent könnte das Wachstum also um einiges niedriger ausfallen. Da hilft auch der höhere Ölpreis nichts, weil überschüssige Petrodollars nicht angetastet werden dürfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)