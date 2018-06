Gehen die USA vor der Opec in die Knie?

Die Nachricht ging am Dienstag - vielleicht auch wegen des Hypes um den Putin-Besuch in Wien - fast überall unter. Dabei trägt sie eine gewaltige Information in sich. Unterm Strich nämlich bedeutet sie, dass die USA nicht nur die wiedergewonnene Macht der Opec anerkennen. Sie bitten sie vielmehr sogar um Hilfe.



Wie die Agentur Bloomberg berichtet, soll die US-Regierung Saudi-Arabien und andere Opec-Länder um eine Ausweitung ihrer Förderung gebeten haben. Es sei um eine Produktionserhöhung um etwa eine Million Barrel je Tag gegangen, so Bloomberg am Dienstag mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Ansinnen der USA sei auf einem Treffen einiger arabischer Länder am Wochenende in Kuwait diskutiert worden.



Hintergrund sei der zuletzt starke Anstieg der Ölpreise gewesen. Die Ölpreise reagierten am Dienstag mit Preisrückgängen auf den Bericht. Am Mittwoch Früh stiegen die Preise allerdings wieder an.

Die Opec+ wird geadelt

Die angebliche Bitte der USA deckt sich mit den seit zwei Wochen von Saudiarabien und dem mit ihm verbündeten Russland in die Welt gesetzten Überlegungen, die Förderung möglicherweise schon im zweiten Halbjahr auszuweiten. Hintergrund dafür ist, dass der Ölpreis seit eineinhalb Jahren rasant angestiegen ist, weil die Konjunktur brummt und weil die von Saudiarabien geführte Opec in Allianz mit elf weiteren Staaten, darunter Russland, sich Ende 2016 auf Förderkürzungen geeinigt hatten, um den zuvor tief gesunkenen Ölpreis wieder zu treiben. War die als Opec+ firmierende Allianz seinerzeit noch vielerorts belächelt worden, so wird ihr nun indirekt von den USA bescheinigt, dass sie so lebendig ist wie schon lange nicht. Schon im Mitte April hatte US-Präsident Donald Trump die Opec+ geadelt, indem er andeutete, dass wohl sie es sei, die den Ölpreis künstlich treibe.



Mit verantwortlich für den hohen Ölpreis ist neben der Tatsache, dass Venezuela krisenbedingt gigantische Förderausfälle hat, auch der Umstand, dass die USA mit ihren neuen Sanktionen gegen den Iran Befürchtungen vor Angebotsengpässen auslösten.

Verlierer und Gewinner

Der Preis, der aktuell bei etwa 75 Dollar je Barrel liegt, könnte - so die Befürchtung nicht nur der amerikanischen Verbraucher - allmählich der brummenden Konjunktur zusetzen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat daher kürzlich gesagt, dass Russland mit einem Preis von 60 Dollar durchaus zufrieden sei. Ganz im Unterschied zu Saudiarabien, das seinen Ölkonzern Saudi Aramco nächstes Jahr an die Börse bringen will und daher einen möglichst hohen Ölpreis wünscht.

Der Preis kommt übrigens auch den US-amerikanischen Ölproduzenten zugute. Vor allem die umstrittene Förderung aus Schiefergas kam in den vergangenen Monaten wieder richtig auf Touren. Die USA fördert derzeit so viel Öl wie noch nie in ihrer Geschichte.