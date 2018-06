Rotterdam darf alte Diesel- und Benzinautos wieder verbieten

Die niederländische Hafenstadt Rotterdam darf ab sofort wieder alte Benzin- und Dieselautos in einer Umweltzone im Zentrum verbieten. Dies hat der Staatsrat als höchste rechtliche Instanz der Niederlande am Mittwoch in einem Rechtsstreit um das Fahrverbot entschieden. Er widersprach damit einem anderen Gericht, welches das Fahrverbot im Juni 2017 für alte Benziner als unverhältnismäßig gekippt hatte.

Kein Dieselauto das älter als 17 ist

In der Rotterdamer Umweltzone dürfen Benzinautos, die vor Juli 1992 zugelassen wurden sowie Dieselautos mit Zulassung vor 2001 nicht fahren. Die Stadt habe das Recht, eigene Güterabwägungen zu treffen, entschieden die Richter des Staatsrates. Es spiele keine Rolle, dass die Umweltbelastungen durch relativ wenige sehr alte Autos "nicht signifikant groß" seien. Es reiche aus, dass die Fahrverbote Teil eines ganzen Pakets seien. Damit wird Versucht, die Luft Rotterdams möglichst sauber zu halten. Die Stadt habe das Recht, darüber selbst zu entscheiden, lautete das Urteil.

(APA)