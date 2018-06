ÖGB-Foglar: "Eine Regierung der Industriebosse"

Das Klima zwischen Gewerkschaft und Regierung ist so kalt wie lange nicht mehr. Erst beim Gewerkschaftstag der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) am zeigte sich, wie schlecht es um das Verhältnis bestellt ist. Der scheidende ÖGB-Chef Erich Foglar verlor in seiner Rede kaum gute Worte über die türkis-blaue Regierung, die derzeit in Brüssel ist. "Noch nie gab es in der Zweiten Republik eine Regierung, die so klar und ungeniert eine Regierung der Industriebosse ist." Sie habe weder für die Argumente der Arbeitnehmer, noch für die der Sozialpartner offene Ohren.

Letztere greife die Regierung sogar an, sagte Foglar, der im Juni nicht erneut als Präsident des Gewerkschaftsbundes kandidieren wird. Die Sozialpartnerschaft hätte in den vergangenen 73 Jahren immer wieder zu Erfolgen geführt, betonte Foglar. Ein Dialog auf Augenhöhe sei genauso Grundsatz, wie das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und gegenseitiger Respekt. Grundsätze die Foglar an der aktuellen Situation gefährdet sieht.

"Werden Arbeitgeber von Irrweg abbringen"

Derzeit handle die Regierung nicht auf Augenhöhe mit der Regierung, kritisierte der (noch-)Gewerkschaftsboss."Ich bin zutiefst überzeugt, wir werden die Arbeitgeber und die Regierung abbringen von diesem Irrweg, den sie derzeit beschreiten wollen", verkündete er. Sebastian Kurz vergesse, dass allen Österreichern, nicht nur den Arbeitgebern verpflichtet sei.

Aber Foglar fand auch die Zeit, Inhalte zu thematisieren. Die Regierung wollle nur über eine Arbeitszeitflexibilisierung sprechen. Nicht aber darüber, die Arbeitszeit zu verkürzen. Dem ebenfalls anwesenden Präsident der Industriellenvereinigung Georg Kapsch zollte Foglar Respekt. Kapsch hörte sich die Forderungen der Arbeitnehmer an und musste sich von manchen Anwesenden auspfeifen lassen. Die IV ließ vergangenen Freitag riesige Plakate vor dem ÖGB-Büro anbringen, um wie es von der IV heißt "Die Wahrheit zu sagen". Auf den Bannern steht etwa "Der generelle 12-Stunden-Tag ist ein Märchen."

Emotionale letzte Worte

Zum Abschluss sagte Foglar noch ein paar persönliche Worte, denen es an Pathos nicht fehlte. Seit mehr als 30 Jahren ist er Gewerkschafter - seit zehn Jahren Präsident. ""Mein Herz ist ein tiefrotes Metallerherz und wird es immer bleiben; und meine Seele ist der ÖGB geworden." Er wünsche "seiner Gewerkschaft" viel Mut zur Veränderung und "Glück auf".

(fest/APA)