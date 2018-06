Teslas zweites Leben

Bremerhaven. Europas Automobilindustrie ist in Aufruhr. Alleine in Deutschland gefährdet die Elektromobilität Zehntausende Arbeitsplätze, warnte Bosch eben erst. Regierungen beraten emsig, ob und wie der Kontinent es schaffen kann, sein eigenes Batteriewerk auf die Beine zu stellen, um Anschluss an die Asiaten zu gewinnen. Die Akkus gelten als größte Schwachstelle der E-Mobilität. Für den steirischen Entsorger Saubermacher sind sie der Stoff, aus dem die Träume sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)