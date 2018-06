Droht dem G-7-Gipfel wegen Trump der Eklat?

Wegen der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump droht auf dem G-7-Gipfel in Kanada in dieser Woche der Eklat. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte am Mittwoch, der Präsident werde bei seiner harten Linie bleiben. "Er lässt nicht locker." Er werde mit den anderen Staats- und Regierungschefs über die Streitpunkte sprechen.

Das Treffen in Charlevoix in Quebec ist für die anderen G-7-Staaten die erste Gelegenheit, die US-Zölle auf Stahl und Aluminium persönlich bei Trump anzusprechen, seit die Abgaben in der vergangenen Woche für Einfuhren aus der EU sowie Kanada und Mexiko eingeführt wurden.

Der Konflikt zwischen den USA und traditionellen Partnern hat bei vielen Investoren die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg aufkommen lassen. Auch Gastgeber Justin Trudeau bereitet sich auf Wortgefechte mit Trump vor. Es werde "sehr, sehr offene Gespräche" geben, sagte der Ministerpräsident dem Sender Global TV. Er werde Trump persönlich den kanadischen Unmut übermitteln. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte zuvor gesagt, sie erwarte "schwierige Diskussionen" mit Trump bei dem zweitägigen Treffen der sieben Staatenlenker.

Kudlow äußerte sich dennoch "optimistisch" zu den Erfolgsaussichten des Gipfeltreffens zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und den USA. Alles solle "durchgesprochen" werden. Es möge zwar "Meinungsverschiedenheiten" in der Staatengruppe geben, doch betrachte er diese "wie einen Familienstreit", sagte Kudlow in Washington.

Trump, der große "Reformer"

Die US-Regierung hält die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für einen der größten Reformprozesse im Welthandel der jüngeren Geschichte. "Das Welthandelssystem ist kaputt", sagte Kudlow. Die USA versuchten es zu reparieren. Es gebe Länder, die sich nicht an die Regeln hielten. "Gebt nicht Trump die Schuld. Gebt den Ländern die Schuld, die aus dem System ausgebrochen sind", sagte Kudlow. "Es war ein gutes System. Aber in den letzten 20 Jahren wurde es kaputtgemacht." Die Welthandelsorganisation sei komplett ineffizient.

"Ich denke, er ist der stärkste Handelsreformer seit vielen Jahrzehnten", sagte Kudlow über Trump. Ziel sei es, die Handelsbarrieren in anderen Ländern zu senken, um die US-Exporte zu steigern und die Handelsbilanzen auszugleichen.

Erste Vergeltungszölle

Kanada und Mexiko, die mit den USA über die Freihandelszone NAFTA besonders eng verbunden sind, haben inzwischen Gegenmaßnahmen zu den US-Strafzöllen erlassen. Die EU will ab Juli zusätzliche Zölle auf bestimmte US-Produkte verhängen. Ein Durchbruch auf dem G-7-Gipfel wird nicht erwartet. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Finanzminister der anderen G-7-Staaten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Kanada die USA aufgefordert, auf die Zölle zu verzichten. Trump hat den Schritt offiziell mit der Sicherheit begründet. Er sieht sein Land im internationalen Handel benachteiligt und will heimische Unternehmen und Arbeitsplätze schützen.

Für Ärger bei den Europäern sorgt auch der US-Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Aus kanadischen Kreisen verlautete, insgesamt seien die Differenzen so groß, dass es am Abend vor dem Gipfel ein Treffen hochrangiger Gesandter gebe, um einen Konsens zu finden. In der Regel enden G-7-Treffen mit einem gemeinsamen Kommunique. Den Insidern zufolge könnte Trudeau darauf verzichten und seine eigene Zusammenfassung der Gespräche vorlegen.

(APA/AFP/Reuters)