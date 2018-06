USA: Hautfarbe bestimmt Gehalt

In den USA entscheidet die Hautfarbe den Ausgang des Gehaltsgesprächs - meistens zu Gunsten weißer Männer. Sie bekommen am ehesten eine Gehaltserhöhung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schwarze besser bezahlt werden, ist deutlich geringer. Das ergab eine Studie der US-amerikanischen Website "Payscale", bei der 160.000 Menschen befragt wurden. So bekamen schwarze Männer in 25 Prozent der Fällen keine Gehaltserhöhung, in denen weiße sehr wohl eine bekamen. Bei schwarzen Frauen waren es immerhin 19 Prozent.

"Es gibt keine Unterschiede zwischen den fragenden. Zwischen denen, die eine Gehaltserhöhung bekommen jedoch schon. Es ist offensichtlich, dass unterbewusste oder offenkundige Vorurteile hier eine Rolle spielen", sagt Lydia Frank, Vorstandsmitglied von PayScale in einem Gespräch mit der "Washington Post"

Einstiegsgehalt weißer Männer am höchsten

Schon ab dem ersten Gehalt würden Schwarze schlechter bezahlt, sagt die Vorsitzende der American Association of University Women, Kimberley Churches. Bereits das erste Gehalt weißer Männer sei höher, als das aller anderen sozialen Gruppen.

Laut dem US- Handelsministerium verdienen lateinamerikanische Frauen um 54 Prozent weniger als weiße Männer, schwarze Frauen 47 Prozent weniger. Um diese "Pay-Gap" zu überwinden wünscht sich "Payscale"-Vorstand Frank mehr Transparenz bei den Gehältern der Angestellten. Das solle auch bei den Gehaltsverhandlungen helfen.

Grund meistens Budget

Ein Drittel aller Angestellten gab an, dass ihre Anliegen unbegründet zurückgewiesen wurde. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass budgetäre Einschränkungen der häufigste Grund für abgelehnte Gehaltserhöhungen waren. Dies war in 49 Prozent der Befragten der Fall. In den Augen von Valerie Wilson vom Economic Policy Institute (EPI) beweist die Umfrage, dass "Pay-Gaps existieren. Sie sind keine Einbildungen und nicht auf Arbeitslosigkeit zurückzuführen." Damit sei die Kritik, Angestellte würden nicht aggressiv genug verhandeln, unzulässig. Weiters zeigt die Studie, dass Angestellte, die unglaubwürdige oder unbegründete Absagen erhielten, eher kündigen.

>>> Bericht der "Washington Post"

(fest)