Schweizer Italien-Enklave Campione zahlungsunfähig

Der Gemeinderat der italienischen Enklave Campione d'Italia am Luganersee in der Schweiz hat die Gemeinde für zahlungsunfähig erklärt. Das von Insolvenz bedrohte Casino hat seine Zahlungen bisher nicht geleistet. Campione fehlen so rund 30 Millionen Franken (25,8 Mio. Euro) in der Bilanz, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete.

Das größte Casino Europas gehört zu 100 Prozent der Gemeinde Campione. 40 Jahre lange hatte sie von den Einnahmen des Casinos profitiert und wurde zwischenzeitlich zu einer der reichsten Gemeinden Italiens.

Tempi passati! Das Casino hat immense Geldsorgen. Es liegt ein Konkursantrag auf dem Tisch, der vom Gericht allerdings derzeit auf Eis gelegt ist. Mit der Bankrott-Erklärung wird nun ein kommissarischer Verwalter eingesetzt, der sich um die Finanzen kümmern soll.

Gemeindepräsident will nicht aufgeben

Die Behörde um Gemeindepräsident Roberto Salmoiraghi ihrerseits muss sich um das Weiterfunktionieren der Gemeinde kümmern, und, in Zusammenarbeit mit dem Verwalter, die Umstände aus der Welt schaffen, die zum Finanzfiasko geführt haben.

Den rund 100 Gemeindeangestellten drohen Gehaltskürzungen, wobei sie bereits seit Februar keinen Lohn mehr erhalten haben. Falls die gemeindeeigene Spielbank die Tore endgültig schließen muss, sind die Arbeitsplätze von rund 500 Casino-Mitarbeitern sowie 100 Gemeindeangestellten bedroht.

Salmoiraghi forderte am Donnerstag einen runden Tisch mit dem Innenministerium sowie dem Wirtschafts- und Finanzministerium - und will nicht aufgeben: "Wir werden wie Phönix aus der Asche wieder aufstehen."

(APA/sda/ANSA) )