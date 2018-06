Italiens Frächter attackieren Verkehrsminister Hofer

Italiens Frächterverband Conftrasporto attackiert Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der am Donnerstag die Blockabfertigung als europarechtskonform bezeichnet hat. "Hofer hat offenkundig Übersetzungsprobleme", kommentierte Conftrasporto-Präsident Paolo Ugge in einer Presseaussendung am Donnerstag.

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc habe klar zum Ausdruck gebracht, dass die Blockabfertigung gegen das Prinzip des freien Warenverkehrs verstoße, behauptete Ugge. "Hofer soll nicht arrogant sein und sich nicht fantasievollen Interpretationen hingeben", meinte der Conftrasporto-Präsident in Bezug auf Bulcs Aussagen.

Italiens Frächter hoffen auf den neuen italienischen Verkehrsminister, Danilo Toninelli, um Unterstützung bei ihrer Kampagne gegen die Lkw-Blockabfertigungen in Tirol zu erhalten. Diese sollen den Schwerlastverkehr an verkehrsreichen Tagen von Deutschland kommend durch Tirol auf 250 bis zu 300 Fahrzeuge pro Stunde dosieren. Toninelli ist Spitzenpolitiker der Fünf-Sterne-Bewegung.

(APA)