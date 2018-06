Kika/Leiner: Rettung vertagt

Kika/Leiner/Lipo: 4 Standorte schließen, 46 bleiben

Geschlossen werden zwei Lipo-Standorte in Oberösterreich, ein Leiner-Standort in der Steiermark und ein Kika-Standort in Kärnten. Ein Sozialplan ist vorgesehen, Mitarbeiter sollen auch in anderen Filialen Beschäftigung finden.