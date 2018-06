Der Boom der Elektro-Bikes

In Österreich ist das Potenzial zur Verlagerung von Autofahrten auf Elektro-Fahrräder sehr groß. 60 Prozent der Autofahrten sind kürzer als 10 Kilometer, eine für E-Fahrräder ideale Distanz. Hierzulande gibt es bereits eine halbe Million E-Bikes. Das sind rund 30 Mal so viele wie E-Autos und fast 60 Mal so viele wie E-Motorräder. Für verbesserungswürdig hält der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) jedoch die Infrastruktur für den Radverkehr und fordert daher eine Rad-Infrastruktur-Milliarde des Bundes.

2017 wurden in Österreich rund 120.000 Elektro-Fahrräder gekauft. Zum Vergleich: Es wurden im Vorjahr 5433 neue E-Autos und 1522 E-Motorräder und E-Mopeds gekauft. "Beim Fahrrad verlängert der Elektro-Motor- im Unterschied zum Auto - die Reichweite. Zudem sind Steigungen mit dem E-Fahrrad leicht zu bewältigen. Dadurch steckt im E-Fahrrad gerade in Österreich ein riesiges Potenzial, zahlreiche Autofahrten unter zehn bis 15 Kilometer auf das Fahrrad zu verlagern. Österreich kann damit den Klimazielen einen riesigen Schritt näher kommen", stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest.

Vor allem für ländliche Regionen, wo es weniger öffentliche Verkehrsverbindungen gibt sowie in Ballungsräumen für die Fahrt vom Umland in die Stadt, sind Elektro-Fahrräder ideal. Voraussetzung für einen Umstieg auf das Fahrrad sei eine gute Infrastruktur. Und da gebe es in weiten Teilen Österreichs einen großen Aufholbedarf, stellt VCÖ-Experte Gansterer fest. So fehlt es vielerorts an sicheren Radverbindungen zwischen zwei Gemeinden oder von Siedlungen zum nächsten Ortsgebiet. Auch fehlt es in den Ballungsräumen an direkten, möglichst kreuzungsfreien Radverbindungen vom Umland in die Stadt.

Deshalb wird gefordert, dass von 2019 bis 2022 der Bund den Ausbau der Rad-Infrastruktur in den Bundesländern mit zusätzlich 250 Millionen Euro pro Jahr unterstützen solle. "Damit würde die Rad-Infrastruktur mit knapp 30 Euro pro Einwohner unterstützt werden. Zum Vergleich: Die niederländische Stadt Utrecht investiert rund 130 Euro pro Einwohner und Jahr in den Ausbau des Rad-Infrastruktur", verdeutlicht Gansterer.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil innerhalb der nächsten sieben Jahre zu verdoppeln.

(red./herbas)