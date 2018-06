Nach Hamburg: Auch in Aachen könnten bald Dieselfahrverbote kommen

Aachen muss Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge erlassen, wenn die Grenzwerte für die Luftbelastung durch andere Maßnahmen bis Anfang nächsten Jahres nicht eingehalten werden. Das entschied das Verwaltungsgericht am Freitag, berichtet das "Handelsblatt" auf seiner Internetseite. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Sie will die Einhaltung von Stickstoffdioxid-Grenzwerten erreichen.

In Deutschland sind die ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung bereits Ende Mai in Kraft getreten, nämlich in Hamburg. Auf zwei Straßenabschnitten im Bezirk Altona wurden Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge erlassen, die nicht die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen.

