Kanada, der grasgrüne Gigant

Am Donnerstag machte der kanadische Senat den Weg frei für einen historischen Schritt: Kanada wird als erstes großes Industrieland den Konsum von Cannabis vollkommen legalisieren. Gras darf dann nicht mehr nur aus medizinischen Zwecken, sondern auch als Freizeitvergnügen geraucht werden.Aber schon vor dieser Entscheidung war Kanada die unumstrittene Nummer eins im Geschäft mit legalem Marihuana. Nur hier (und in Australien) sind zig Cannabis-Produzenten an der Börse notiert – und mitunter Milliarden wert. Nur hier übertrumpfen sich internationale Beratungsgesellschaften mit immer optimistischeren Prognosen, ob 20 oder doch 40 Prozent der 36 Millionen Kanadier nach der Legalisierung zum Joint greifen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)