Fünf heikle Tage für die Wirtschaft

Wien. Der globale Aufschwung steht an der Kippe. Weltbank und OECD prognostizieren ein mögliches Ende der wirtschaftlichen Erholung – und ob sie recht haben, könnte sich schon diese Woche entscheiden. Selten drängten sich in fünf Tagen so viele politische und geldpolitische Entscheidungen, die allesamt das Zeug dazu haben, die künftige Richtung der Weltwirtschaft zu entscheiden. „Die Presse“ hat sich die dichten Termine der heuer für die Konjunktur wohl wichtigsten Woche genauer angesehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2018)