Völkerrechtsbüro prüft Airline Saudia

Jeddah/Wien. Der Wirbel um Kuwait Airlines – die Fluglinie, die sich weigert, israelische Staatsbürger zu transportieren und seit voriger Woche wieder Wien anfliegt – ist noch nicht verebbt. Da drohen wegen einer anderen arabischen Airline wieder die Wogen hochzugehen, zumal sie ebenfalls Israelis nicht an Bord nimmt. Saudia, die nationale Fluglinie des wahhabitischen Königreichs Saudiarabien, nimmt Österreich in ihr Streckennetz auf. Der Erstflug von Jeddah über Riad nach Wien findet am Samstag statt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)