Wie Ökonomen und Analysten den Trump-Kim-Gipfel beurteilen

US-Präsident Donald Trump wertet das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als Erfolg. Der Prozess der Denuklearisierung werde bald beginnen, sagte Trump am Dienstag. Es war die erste Zusammenkunft eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagt dem SWR, wenn bei dem Treffen letztlich "mehr als heiße Luft" herauskomme, verdiene Trump "ausnahmsweise auch Zustimmung, Unterstützung oder wenn Sie so wollen auch Applaus". Der Handschlag und das Treffen an sich seien aber erst einmal ein 1:0 oder sogar ein 2:0-Sieg für Kim. Und das sind erste Reaktionen von Analysten:

DAVID MADDEN, ANALYST BEI CMC MARKETS UK:

"Das historische Treffen ist ein Meilenstein in der Beziehung der beiden Länder. Das Ziel der Zusammenkunft ist, Vertrauen zwischen den beiden Seiten aufzubauen und letztlich das nordkoreanische Regime dazu zu bringen, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben. Es ist davon geredet worden, dass die USA mit einem Investitionsschub im Land helfen. Das Treffen dürfte letztendlich die Nerven der Investoren in der Region beruhigen."

KIM DOO UN, ANALYST BEI KB INVESTMENT & SECURITIES:

"Viele erwarten von dem Trump-Kim-Gipfel einen Friedensvertrag, nicht unbedingt heute, aber durch andere Zusammentreffen in den kommenden Wochen, und das ist zum großen Teil mit eingepreist."

THOMAS ALTMAMM, PORTFOLIOMANAGER BEIM VERMÖGENSVERWALTER QC PARTNERS:

"Die Zeichen zwischen den USA und Nordkorea stehen auf Entspannung. Und Entspannung ist an der Börse immer willkommen. Wie weit und wohin der heute begonnene Weg führt, wird die Zukunft zeigen. Die Auswirkung des Treffens auf die Aktienmärkte dürfte überschaubar bleiben. Es droht keine neue Krise, das ist eine gute Nachricht für die Börsen. Umgekehrt entstehen auch nicht unmittelbar goldene Handelsmöglichkeiten mit Nordkorea, welche die Kurse in den Himmel treiben könnten. Andere Themen wie die Handelspolitik sind für die Börsen im Moment entscheidender."

ANALYSTEN BEI DBS:

"Frieden auf der koreanischen Halbinsel könnte sowohl Nord- als auch Südkorea bedeutende Vorteile bringen, möglicherweise inklusive einer neuen Bewertung von südkoreanischen Aktien. Allerdings wäre es klug, übertriebenen Optimismus zu vermeiden angesichts der riesigen Kluft zwischen den beiden Koreas und den Kosten einer Wiedervereinigung."

ROBERT CARNELL, CHEF-ÖKONOM ASIA-PAZIFIK BEI ING:

"Heute haben wir also die Gelegenheit für ein historisches Treffen, ein mögliches Ende des Korea-Kriegs und einen möglichen Einstieg, zu denuklearisieren und vielleicht sogar die koreanische Halbinsel zu entmilitarisieren. Das ist alles toll, aber wie kann man damit Geld machen? Die kurze Antwort ist, man sollte es wahrscheinlich gar nicht erst versuchen."

THOMAS METZGER, BANKHAUS BAUER:

"Das wohl bisher positiv verlaufene Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Yong-Un dürfte heute die Märkte unterstützen. Inhaltlich werden die Ergebnisse zwar wahrscheinlich mager ausgefallen sein. Aber zumindest Verlief das Zusammenkommen ohne größere "Unfälle", was von den Marktteilnehmern mit einer gewissen Erleichterung nach dem doch etwas aus dem Ruder gelaufenen G7-Gipfel aufgenommen wird."

MILAN CUTKOVIC, MARKTANALYST AXITRADER:

"Beide Parteien scheinen Interesse an einer Lösung zu haben und Trumps Kommentare klangen positiv. Sollten sie sich einigen können, wäre dies ein historischer Moment, welcher den Aktienmärkten durchaus Schwung verleihen dürfte. Zwar wäre es nicht das erste Mal, dass Nordkorea verspricht, sein Nuklearprogramm zu beenden. Kim dürfte sich aber bewusst sein, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt eine einmalige Chance für sein Land ist."

Das ist gemeinsame Erklärung von Trump und Kim

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben am Dienstag beim Gipfel in Singapur eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Hier die Übersetzung der Nachrichtenagentur Reuters:

Präsident Donald J. Trump aus den Vereinigten Staaten von Amerika und der Vorsitzende Kim Jong Un von der Kommission für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) haben am 12. Juni 2018 in Singapur einen ersten, historischen Gipfel abgehalten.

Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong Un führten einen umfassenden, eingehenden und aufrichtigen Meinungsaustausch über die Fragen im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Demokratischen Volksrepublik Korea sowie dem Aufbau eines dauerhaften und robusten Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel. Präsident Trump verpflichtete sich, der DVRK Sicherheitsgarantien zu geben, und der Vorsitzende Kim Jong Un bekräftigte seine feste und unerschütterliche Verpflichtung, die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel abzuschließen.

Überzeugt davon, dass die Schaffung neuer Beziehungen zwischen den USA und der DVRK zum Frieden und Wohlstand der koreanischen Halbinsel und der Welt beitragen wird und dass gegenseitige Vertrauensbildung die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel fördern kann, erklären Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong Un Folgendes:

1. Die Vereinigten Staaten und die DVRK verpflichten sich, neue Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Demokratischen Volksrepublik Korea zu schaffen im Einklang mit dem Wunsch der Völker beider Länder nach Frieden und Wohlstand.

2. Die Vereinigten Staaten und die Demokratische Volksrepublik Korea werden gemeinsame Bemühungen einsetzen zur Schaffung eines dauerhaften und stabilen Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel.

3. In Bestätigung der Panmunjom-Erklärung vom 27. April 2018 verpflichtet sich die DVRK, auf eine vollständige Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten.

4. Die Vereinigten Staaten und die DVRK verpflichten sich, die sterblichen Überreste der Kriegsgefangenen und Vermissten zurückzuführen, einschließlich der sofortigen Repatriierung derer, die bereits identifiziert wurden.

In Anerkennung, dass das Gipfeltreffen zwischen den USA und der DVRK - das erste in der Geschichte - ein epochales Ereignis von großer Bedeutung war, das die jahrzehntelangen Spannungen und Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern überwindet und eine neue Zukunft öffnet, verpflichten sich Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong Un, die Bestimmungen in dieser gemeinsamen Erklärung vollständig und zügig umzusetzen. Die Vereinigten Staaten und die DVRK verpflichten sich, zum frühestmöglichen Zeitpunkt von US-Außenminister Mike Pompeo und einem hochrangigen DVRK-Beamten geleitete Folgeverhandlungen zur Umsetzung der Ergebnisse des US-DVRK-Gipfels abzuhalten.

Präsident Donald J. Trump aus den Vereinigten Staaten von Amerika und der Vorsitzende Kim Jong Un von der Kommission für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea haben sich dazu verpflichtet bei der Entwicklung neuer Beziehungen zwischen den USA und der DVRK sowie bei der Förderung von Frieden, Wohlstand und Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Welt zusammenzuarbeiten.

12. Juni 2018, Insel Sentosa, Singapur

(Reuters)